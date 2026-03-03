Iran colpita l’Assemblea degli Esperti mentre eleggeva l’erede di Khamenei

L’Assemblea degli Esperti in Iran stava eleggendo il nuovo leader spirituale quando è stata colpita da un attacco. Le forze israeliane e statunitensi hanno condotto una serie di raid contro le infrastrutture a Teheran, secondo quanto riferito dall’IDF. La situazione ha portato a un aumento di tensione nella regione, mentre le operazioni sono state confermate da fonti militari.

L’IDF ha attaccato la sede del consiglio direttivo a Teheran, dove era in corso un summit. Nel mirino anche l’edificio dell’organo clericale nella città santa di Qom. Le forze israeliane, assieme a quelle statunitensi, hanno avviato una vasta ondata di attacchi «contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran», ha reso noto l’IDF. Nel mirino anche la sede del consiglio direttivo dell’Assemblea degli Esperti nella capitale della Repubblica Iraniana, situata presso l’ex palazzo del parlamento. E, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim – affiliata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica – gli Stati Uniti e Israele hanno anche colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti nella città di Qom, seconda città santa dell’Iran dopo Mashhad. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Netanyahu: Il regime iraniano e' fanatico e irriformabileLa capitale iraniana è di muovo sotto attacco. L’Iran colpisce l’ambasciata Usa a Riad e minaccia l’Ue Israele avanza in Libano. Unifil evacua il personale ... lastampa.it

L’attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, l'uccisione di Khamenei e le sorti del regime di Teheran, missili e droni sui paesi arabi, le reazioni nel resto del mondo, le conseguenze economiche e gli equilibri geopolitici. #PresaDiretta Guarda la puntata su RaiPla - facebook.com facebook

Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com