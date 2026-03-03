Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema l’edificio raso al suolo | Morti e feriti all’Assemblea degli Esperti – Il video
Durante il voto per la nomina della nuova Guida suprema, l’edificio dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stato colpito da una raffica di missili israeliani e americani, causando morti e feriti. Il complesso è stato raso al suolo, mentre si susseguivano gli attacchi. È stato diffuso un video che mostra i danni e le conseguenze dell’attacco.
I missili israeliani e americani hanno colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom in un momento tutt’altro che casuale. Secondo quanto riferisce l’emittente israeliana Kan, citando un funzionario israeliano, notizia rilanciata anche da Fox News, il raid è avvenuto «durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema». All’interno c’erano 88 membri, come riferisce un funzionario della Difesa israeliano ad Axios. L’Assemblea degli Esperti è l’organismo costituzionale incaricato di designare il successore di Ali Khamenei, morto negli attacchi di sabato scorso. L’edificio di Teheran sede dello stesso organismo era già stato colpito nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Open.online
Iran, colpita l’Assemblea degli Esperti mentre eleggeva l’erede di KhameneiL’IDF ha attaccato la sede del consiglio direttivo a Teheran, dove era in corso un summit.
Leggi anche: Media israeliani: colpita l'assemblea riunita per eleggere la nuova Guida suprema dell'Iran. «In corso bombardamenti sull'aeroporto di Teheran». Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi»
