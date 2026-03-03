Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema l’edificio raso al suolo | Morti e feriti all’Assemblea degli Esperti – Il video

Durante il voto per la nomina della nuova Guida suprema, l’edificio dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stato colpito da una raffica di missili israeliani e americani, causando morti e feriti. Il complesso è stato raso al suolo, mentre si susseguivano gli attacchi. È stato diffuso un video che mostra i danni e le conseguenze dell’attacco.