Iran profondo rosso per la Borsa di Milano

La Borsa di Milano chiude in forte calo, con l’indice Ftse Mib che perde il 3,70%. La decisione di imporre sanzioni contro l’Iran ha fatto scendere i listini europei, influenzando anche le quotazioni italiane. La giornata di mercato è stata caratterizzata da vendite diffuse e una forte volatilità, con gli investitori che reagiscono alle notizie sulla crisi internazionale.

La guerra all'Iran brucia i listini europei, ed è profondo rosso per la Borsa di Milano che vede affondare a -3,70% l'indice Ftse Mib. Piazza Affari fatica a reggere le conseguenze del conflitto in MediOriente. Il principale ribasso è di Saipem che cede l'8,8%; in forte calo anche i bancari, da Pop. Sondrio (meno 5,29%) a Bper (meno 5,21%), passando per Unicredit (meno 5,2%), Mediobanca (meno 5,17%), Intesa Sanpaolo (meno 4,83%), Mps (meno 4,64%). Leonardo tiene (+0,1%). Le borse asiatiche hanno chiuso in netto calo. Ha lasciato sul terreno il 3,06% l'indice Nikkei alla Borsa di Tokyo. Forte calo anche per i listini cinesi, con Shanghai che cede l'1,43% e il Component di Shenzhen che perde il 3,07%.