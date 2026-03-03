Iran preoccupazione per 70 mila italiani nell’area Primi rientri in patria

Sono circa 70 mila gli italiani presenti nell’area di crisi in Iran. Ieri, presso l’aeroporto di Fiumicino, sono partiti i primi voli di rientro verso l’Italia. La situazione ha portato a una mobilitazione per garantire il rientro di alcuni cittadini italiani dalla regione. Le autorità hanno coordinato le operazioni di evacuazione e rimpatrio.

C'è preoccupazione per i circa 70mila italiani che si trovano ancora nell'area di crisi. Ieri, a Fiumicino i primi rientri in patria. servizio di Andrea Domaschio TG2000.