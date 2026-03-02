Italiani in Medio Oriente primi rientri

È in corso il rientro dei cittadini italiani dal Medio Oriente, dove continuano a registrarsi disagi a causa del conflitto in corso. Decine di migliaia di italiani, per lo più residenti nei paesi del Golfo, stanno lasciando la regione. Le operazioni di evacuazione sono in atto mentre le autorità coordinano le procedure di sicurezza e trasferimento.

Proseguono i disagi per i cittadini italiani nell'area dopo lo scoppio del conflitto. Sono decine di migliaia, in gran parte residenti nei paesi del Golfo per lavoro. I primi 127 stanno rientrando in Italia. Servizio di Pierluigi Vito. TG2000.