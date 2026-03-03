In un momento di crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente americano ha affermato che il conflitto potrebbe protrarsi ben oltre le prime stime di un mese o due. Al centro della discussione ci sono le possibilità di intervento militare, con alcuni esponenti che considerano l’ipotesi di inviare truppe di terra come una possibilità reale, senza più considerarla un tabù.

In un contesto di escalation rapida nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il Presidente Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe durare “molto più a lungo” delle iniziali proiezioni di 4-5 settimane. Le sue parole, unite a quelle del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, riaprono la porta a un possibile intervento boots on the ground – con truppe di terra – da parte di Stati Uniti e Israele, ipotesi che lo stesso Trump, in passato, ha sempre scartato. Ma la sensazione è che Washington e Tel Aviv vogliano far passare il messaggio di essere pronti a tutto pur di raggiungere l’obiettivo – remoto – di rovesciare la Repubblica Islamica e instaurare un regime alleato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, per Trump ed Hegseth l’ipotesi di mandare truppe di terra non è più un tabù

