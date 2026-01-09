Meloni Paolo Capone leader UGL | Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione
Paolo Capone, leader dell’UGL, esprime apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di rafforzare il patto sociale. La proposta di rendere i provvedimenti per la crescita strutturali e pluriennali mira a garantire stabilità economica e a favorire occupazione, creando un contesto più solido e affidabile per imprese e lavoratori.
"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e continuità pluriennale ai provvedimenti per la crescita, una scelta fondamentale per garantire stabilità al sistema economico e certezze a imprese e lavoratori. Si tratta di un obiettivo centrale che può essere perseguito solo attraverso politiche di medio e lungo periodo, frutto di un confronto costante con il mondo produttivo e con i corpi intermedi. Apprezziamo in particolare l’apertura a un nuovo “patto” con le parti sociali che non hanno pregiudizi nel dialogo con l’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
