Paolo Capone, leader dell’UGL, esprime apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di rafforzare il patto sociale. La proposta di rendere i provvedimenti per la crescita strutturali e pluriennali mira a garantire stabilità economica e a favorire occupazione, creando un contesto più solido e affidabile per imprese e lavoratori.

"Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e continuità pluriennale ai provvedimenti per la crescita, una scelta fondamentale per garantire stabilità al sistema economico e certezze a imprese e lavoratori. Si tratta di un obiettivo centrale che può essere perseguito solo attraverso politiche di medio e lungo periodo, frutto di un confronto costante con il mondo produttivo e con i corpi intermedi. Apprezziamo in particolare l’apertura a un nuovo “patto” con le parti sociali che non hanno pregiudizi nel dialogo con l’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni. Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per rilanciare crescita e occupazione"

Leggi anche: Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione"

Leggi anche: Manovra. Paolo Capone, Leader UGL: "Favorevoli a taglio IRPEF e cuneo fiscale per rafforzare crescita e occupazione"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paolo Capone, leader UGL: "Favorevoli a nuovo patto sociale per crescita e occupazione" - "Accogliamo con favore le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla volontà di dare strutturalità e ... iltempo.it