meloni e vance comune visione su sicurezza energetica e minerali critici

Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. La presidente del Consiglio ha discusso con la delegazione americana di sicurezza energetica e di minerali critici, toccando temi che interessano entrambi i Paesi. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, senza grandi annunci, ma con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione su questioni strategiche.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a Milano, la delegazione Usa guidata dal vicepresidente americano. “Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali ”. L'incontro è durato due ore e mezza, ed è stato seguito da un pranzo sempre in prefettura. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Usa". “ Italia e Stati Uniti - ha spiegato la premier - intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti. 🔗 Leggi su Agi.it

L’accordo tra l’Italia e il Giappone, rappresentato dal patto Meloni-Takaichi, mira a rafforzare le collaborazioni in settori chiave come tecnologia, robotica e difesa.

Gli Stati Uniti cercano di rafforzare la collaborazione internazionale sulle risorse strategiche.

