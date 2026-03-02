Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa

Duecento studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a causa dei missili stanno per tornare in Italia con un volo speciale da Abu Dhabi a Malpensa. La partenza è prevista oggi, e il trasporto è stato organizzato per garantire il rientro di chi si trovava all’estero al momento dell’allerta. La situazione ha coinvolto studenti di diverse regioni italiane, tutti in attesa di tornare a casa.

È previsto per martedì 3 marzo l’arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l’esplosione del conflitto che ha portato alla sospensione dei voli nell’area. I ragazzi avevano partecipato al progetto “Ambasciatori del futuro”, iniziativa organizzata da Wsc Italia (World Students Connection Global Leaders), dedicata a una simulazione diplomatica internazionale. La comunicazione del rientro è stata inviata via mail ai genitori. Il piano logistico: da Dubai ad Abu Dhabi Come riporta il Corriere della Sera, il trasferimento via terra verso Abu Dhabi copre una distanza di circa 140 chilometri. L’operazione è stata pianificata nelle ultime ore e prevede una scorta per garantire sicurezza durante lo spostamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, Tajani: domani il rientro a Malpensa. «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa. Tajani: «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi il volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. Una selezione di notizie su Studenti italiani. Temi più discussi: Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a Dubai; A Dubai 204 studenti italiani bloccati e senza internet per la guerra in Iran. L'angoscia delle famiglie: Siamo preoccupati per il loro ritorno; Studenti italiani bloccati a Dubai, un padre: Chiusi in albergo. Gli studenti italiani bloccati a Dubai rientrano domaniLe Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese. Lo ha affermato il ministro ... rainews.it I primi 127 italiani bloccati rientrano in Italia, Valditara: 'Possibile rientro per gli studenti tra mercoledì e giovedì'È partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una ... ansa.it Studenti italiani bloccati a Dubai, rientro previsto domani a Malpensa: tra loro anche giovani calabresi: Si sblocca finalmente la situazione degli studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo seguita alle tensioni internazion - facebook.com facebook Dubai, centinaia di studenti italiani bloccati per la crisi in Iran. La testimonianza x.com