Iran il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai | in areo cantano l' inno italiano

A bordo di un volo diretto in Italia, 200 studenti iraniani bloccati a Dubai stanno rientrando nel loro paese. Durante il viaggio, hanno cantato l’inno di Mameli, creando un momento di unità tra loro. Nessuna informazione aggiuntiva su motivi o dettagli del viaggio, solo la scena di un ritorno collettivo.

I 200 studenti che stanno rientrando in Italia intonano l'inno di Mameli a bordo dell'aereo che li sta riportando a casa. Arriveranno al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa: erano rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai dopo l'avvio delle operazioni militari di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la risposta di Teheran.

Iran, il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai: l'attesa dei genitori in aeroportoUn gruppo di genitori arrivati da diverse regioni d’Italia attende al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa l’arrivo del volo Etihad proveniente da...

Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per MalpensaÈ previsto per martedì 3 marzo l’arrivo a Milano Malpensa di circa 200 studenti italiani minorenni rimasti bloccati a Dubai dopo l’esplosione del...

Iran, il racconto dei ragazzi rientrati in Italia da Dubai: «Esperienza difficile da dimenticare»(LaPresse) È atterrato all'aeroporto di Malpensa il volo che ha riportato in Italia i 200 studenti italiani bloccati a Dubai dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. «Una esperienza che difficilmente ... msn.com

Iran, Tajani: Pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente, ecco quanti sono gli italiani nell’area del GolfoROMA – Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane ... dire.it

