Italia è ufficiale | arriva la prima moneta da 20€ dove trovarla

L’Italia si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con l’introduzione della prima moneta da 20 euro dedicata all’evento. Questa nuova emissione rappresenta un simbolo importante per la memoria collettiva e la storia del Paese. Scopri dove trovare questa moneta e come essa si inserisce nelle iniziative di celebrazione e valorizzazione dei Giochi Olimpici.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono più soltanto un evento futuro. Oltre ai cantieri, ai preparativi logistici e alle campagne istituzionali, i Giochi iniziano ora a prendere forma anche attraverso uno degli strumenti più tradizionali della memoria collettiva: le monete. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti annunciato l'emissione delle prime due monete ufficiali dedicate a Milano-Cortina 2026, inserite nella Collezione Numismatica 2025. Un passaggio simbolico, ma tutt'altro che marginale, che segna l'avvio concreto del percorso celebrativo verso l'appuntamento olimpico.

