Iran | crollano le Borse europee Vola il prezzo del gas rincari anche sui carburanti – La diretta

Le borse europee hanno registrato un forte calo, mentre il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento consistente. Anche i prezzi dei carburanti sono saliti, influenzati dalla tensione tra Israele, Stati Uniti e Iran. I mercati energetici mostrano una forte volatilità, con oscillazioni significative legate alla situazione nel Medio Oriente. La situazione ha causato reazioni immediate sui prezzi delle materie prime e sui mercati finanziari.

Il conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili. In forte rialzo soprattutto i prezzi di petrolio e gas mentre le principali borse di tutto il mondo stanno subendo grosse perdite, a partire da Milano che questa mattina ha aperto in calo del -1,92% ed è peggiorata con il passare delle ore. Male anche Francoforte, Madrid e Tokyo. Guerra in Medio Oriente: le ripercussioni sui mercati in diretta Inizio diretta: 030326 07:00 Fine diretta: 030326 23:00 10:12 030326 Borsa: crollano listini europei, Francoforte -3% e Madrid -3,3% Non si arresta il netto calo per tutti i principali listini europei, in scia all’escalation militare in corso in Medioriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

