Iran in migliaia protestano contro il governo | i danni per le strade di Teheran

In Iran, le proteste contro il governo proseguono con migliaia di manifestanti nelle strade di Teheran. Le dimostrazioni sono state invitate dall’ex principe ereditario Reza Pahlavi, evidenziando il crescente malcontento tra la popolazione. La situazione rimane tesa, con danni visibili nelle aree coinvolte e un clima di instabilità che preoccupa anche a livello internazionale.

Continuano le proteste antigovernative in Iran. Migliaia di persone sono scese in strada dopo l'appello a manifestare dell'ex principe ereditario in esilio Reza Pahlavi. Le immagini dalla capitale Teheran, con mezzi ed edifici dati alle fiamme. La Repubblica islamica completamente isolata da internet.

In Iran dilaga la protesta nonostante il blackout di Internet. La tv di Stato: "Ci sono vittime" - Le proteste contro il governo iraniano si sono estese in tutto il Paese, nonostante il blocco quasi totale di Internet e delle comunicazioni internazionali. msn.com

Iran, s'infiamma la protesta contro il governo. In piazza anche gli studenti, decine di arresti

Iran, 12° giorno proteste contro Ayatollah: centinaia di migliaia di cittadini in piazza nel Paese, strade bloccate ed esplosioni - GALLERY x.com

Iran, migliaia di persone protestano a Teheran e in tutto il Paese - facebook.com facebook

