Manovra Capobianco Conflavoro | lavoro e contratti al centro ora politiche strutturali per le imprese

La Legge di Bilancio 2026 si concentra sul rafforzamento del lavoro e dei contratti, ponendo le basi per politiche più strutturali a sostegno delle imprese. Nonostante risorse limitate, l’obiettivo è migliorare la competitività del sistema produttivo italiano, favorendo un contesto più stabile e duraturo per imprese e lavoratori. Un approccio che mira a creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo economico e l’occupazione nel medio periodo.

"La Legge di Bilancio 2026, pur in un quadro di risorse contenute, rappresenta una base positiva per sostenere lavoro e sistema produttivo e per avviare politiche più strutturali a favore della competitività delle imprese". Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, commentando la Manovra appena approvata. "In particolare, va nella direzione giusta la detassazione degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del settore privato. Una misura che accoglie una proposta di Conflavoro del 2023, in grado di rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori e incentivare una contrattazione più responsabile, capace di sostenere produttività e tenuta delle imprese.

Pmi, Capobianco, presidente di Conflavoro, lancia il "Salva Impresa": la nuova cassa integrazione attiva per salvare aziende e occupazione - L’evento si è aperto con la rielezione di Roberto Capobianco alla presidenza per un nuovo mandato quinquennale e si è concluso con una proposta di grande rilievo rivolta al Governo Meloni: riformare ... ilgiornale.it

XV Assemblea Nazionale Conflavoro, Capobianco: “Proponiamo il ‘Salva Impresa’” - Roma, 12 novembre 2025 – “Quello che chiediamo è una riforma che trasformi gli ammortizzatori sociali da ultima spiaggia a trampolino di rilancio per imprese e lavoratori. quotidiano.net

Facciamo un po’ d’ordine tra le sciocchezze dei giornali di destra e gli slogan del Governo Meloni. Questa come nessun’altra possiamo chiamarla la manovra del Presidente, perché gli unici fondi che aumenta (+330mln) sono quelli di Palazzo Chigi mentre ta - facebook.com facebook

