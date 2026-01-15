Una media di 33 euro al mese per famiglia spesi in cultura I dati dell’ultimo decennio col blackout del Covid – I

Ogni famiglia italiana spende in media circa 33 euro al mese in cultura, secondo i dati dell’ultimo decennio, escluso il periodo di pandemia. L’Italia si distingue a livello mondiale per il suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale, che rappresenta un valore fondamentale per il Paese e i suoi cittadini. Questi numeri riflettono l’importanza che la cultura riveste nella vita quotidiana e nel mantenimento della nostra identità nazionale.

Coautore: Mariano Ferrazzano L’Italia è il primo Paese al mondo per il Patrimonio storico, artistico e culturale. Si stima che ne custodisca tra il 50 e il 70% del totale. Ci siamo chiesti, quindi, quale sia il rapporto che gli italiani hanno non solo con tale Patrimonio ma con tutto ciò che è riconducibile oggi al più vasto concetto di cultura. In sintesi abbiamo analizzato la “Partecipazione culturale ” delle persone di prendere parte ad “attività culturali”, lato senso, come fruitori diretti. La “Partecipazione culturale” può considerarsi del resto una valida forma di “Partecipazione sociale”, con ricadute positive sul benessere dell’individuo e della collettività sotto diversi punti di vista, non ultimo quello economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

