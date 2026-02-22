Iran accordo segreto con la Russia per l' acquisto di missili anti-droni

L’Iran ha siglato un accordo nascosto con la Russia per l’acquisto di missili anti-droni, a causa delle crescenti minacce di attacchi con droni armati. Il contratto, concluso a dicembre 2025, prevede l’acquisto di 500 lanciatori Manpads Verba e altre attrezzature militari. Il trasferimento di armi si svolge in modo riservato, con l’obiettivo di rafforzare le difese contro le operazioni di sorveglianza e attacco dei droni. La notizia si diffonde tra analisti e fonti di sicurezza.

Il Financial Times riporta che l'Iran ha stipulato un accordo segreto da 500 milioni di euro con la Russia a dicembre 2025 per 500 lanciatori Manpads Verba e 2.500 missili modello 9M336, con consegna prevista tra il 2027 e il 2029. Questi sistemi a spalla colpiscono droni, missili da crociera e a bassa quota, contribuendo alla ricostruzione delle aeree iraniane dopo il conflitto con Israele. Nonostante la notizia ora non sia più top secret, l'Iran non sembra averci dato peso e continua a diffondere novelle positive. "Credo che vi sia ancora una buona possibilità di avere una soluzione diplomatica che sia una vittoria per entrambi", ha affermato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi parlando della possibilità di un'intesa con gli Stati Uniti sul nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e ZaporizhzhiaLa notte in Ucraina si è riempita di suoni di sirene e esplosioni.

Leggi anche: Caccia ai caccia. Mosca arma i droni kamikaze con missili anti-aerei

Le notizie di venerdì 20 febbraio sulla situazione attuale in Iran e in Medio Oriente, in diretta Trump ha più volte minacciato di intervenire e ha spostato navi e militari nell'area, compresa la più ...

L'Iran annuncia, entro 2-3 giorni la bozza dell'accordo con gli USA. Trump valuta un attaAGI - La bozza dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti sul nucleare di Teheran sarà pronta entro 2-3 giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Non esiste una sol ... msn.com

