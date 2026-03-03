Intrigo Alisson | Inter e Juventus si sfidano per il ritorno del Goleiro

Inter e Juventus sono in corsa per aggiudicarsi il portiere Alisson Becker, il cui nome è tornato alla ribalta nelle ultime ore. La vicenda ha attirato l'attenzione di diversi addetti ai lavori e si basa su indiscrezioni pubblicate da un quotidiano nazionale. Entrambe le squadre stanno valutando le opzioni per rinforzare il reparto tra i pali in vista della prossima stagione.

A poche ore dalle indiscrezioni rilanciate da La Repubblica, il mercato dei portieri in Serie A si accende attorno a una suggestione di respiro internazionale: il possibile ritorno in Italia di Alisson Becker. Nella mattinata di oggi, i radar di Inter e Juventus si sono spostati con decisione verso Liverpool, dove l'ex estremo difensore della Roma vive una congiuntura professionale simile a quella sperimentata da Gigio Donnarumma a Parigi.