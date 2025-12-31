Palestra Juventus che intrigo con l’Inter e… Frattesi! Ecco cosa può succedere a gennaio | si delinea questo scenario

A gennaio potrebbe delinearsi uno scenario di mercato tra Juventus e Inter, con l’interesse dell’Inter per Frattesi e la possibile cessione del giocatore ai bianconeri. La situazione coinvolge anche il ruolo della palestra Juventus, che continua a monitorare le mosse dei propri avversari e valuta le opportunità per rafforzare la rosa. Ecco le principali dinamiche che potrebbero influenzare le strategie delle due squadre nel prossimo mercato invernale.

Palestra Juve, Inter in pressing sull’esterno: affare legato all’uscita di Frattesi verso i bianconeri, ma anche la Vecchia Signora segue il giocatore. Il calciomercato invernale rischia di trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia strategico tra le due eterne rivali del calcio italiano, con l’Inter che ha deciso di muovere pedine importanti per puntellare la rosa a disposizione di Chivu. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra ha messo prepotentemente nel mirino Marco Palestra come rinforzo prioritario. L’esterno classe 2005, attualmente in forza al Cagliari in prestito ma il cui cartellino è saldamente nelle mani dell’ Atalanta, è stato individuato dallo staff di viale della Liberazione come il “primo nome” assoluto per potenziare la fascia destra in vista della seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter - La sfida di campionato delle 18 tra Juventus e Cagliari calamiterà molte attenzioni non solo ai fini della classifica – con le due squadre che vanno a caccia di punti preziosi per i rispettivi ... calciomercato.it

Palestra incontenibile anche contro la Juve: i suoi numeri sono impressionanti - L’esterno del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta, è stato ancora una volta uno dei migliori in campo ... corrieredellosport.it

Napoli su Palestra, ma è sfida Inter, Juventus e club inglesi! La valutazione dell'Atalanta - Marco Palestra, esterno destro di proprietà Atalanta in prestito al Cagliari, è al centro del mercato e piace al Napoli, ma non solo. msn.com

Luca #Percassi conferma che #Palestra è un profilo appetibile per la sua età e per quanto sta dimostrando. Nonostante l'interesse, il dirigente dell' #Atalanta precisa che al momento non c'è nulla di concreto. La #Juventus resta alla finestra per capir - facebook.com facebook

Marco #Palestra piace all' #Inter e alla Juventus: i bianconeri si sono mossi prima, ma i nerazzurri ha manifestato la voglia di capire e di approfondire. Sarà molto complicato per gennaio, ma la seguiremo. Pedullà x.com