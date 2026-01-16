È morto Angelo Gugel maggiordomo di tre papi e custode impenetrabile dei segreti vaticani

È scomparso all’età di 90 anni Angelo Gugel, noto come il maggiordomo di tre papi e custode discreto dei segreti vaticani. La sua lunga esperienza ha rappresentato un punto di riferimento nel cuore della Santa Sede, mantenendo riservatezza e fiducia tra le mura papali. La sua figura rimarrà un esempio di dedizione e riservatezza nel servizio ecclesiastico.

È morto a 90 anni Angelo Gugel, l’ultimo maggiordomo e il grande riservato e silenzioso custode dei segreti di ben tre pontefici: Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Nato il 27 aprile 1935 a Miane (Treviso), Gugel era rimasto uno degli ultimi, ad aver vissuto da molto vicino – gli Aiutanti di Camera sono parte integrante della Famiglia pontificia – la breve stagione di Luciani sul soglio del Successore degli apostoli, deponendo poi al processo che ne ha consentito la beatificazione. Poi con Wojtyla si trovo’ al suo fianco anche al momento dell’attentato del 13 maggio 1981. E lavoro’ infine nel primo periodo in cui al Papa polacco era succeduto Ratzinger. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È morto Angelo Gugel, maggiordomo di tre papi e custode impenetrabile dei segreti vaticani Leggi anche: Palazzo Costabili, visite guidate al capolavoro rinascimentale custode dei segreti di Spina Leggi anche: ???? Teresa Marchesini: Chi è la “Quasi Gemella” Custode dei Segreti e dell’Eredità di Anna Marchesini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Vaticano: morto Angelo Gugel, aiutante di camera di tre papi - È morto ieri sera, a 90 anni, Angelo Gugel, aiutante di camera di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. agensir.it

