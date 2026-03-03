Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo, l'Inter ha affrontato una fase di verifica sui propri conti. La sconfitta sportiva ha avuto un impatto, ma la gestione finanziaria del club si mantiene stabile e sostenibile, secondo le ultime analisi. Nessun dettaglio sui numeri finanziari è stato reso pubblico, ma la situazione generale non mostra criticità evidenti.

Quando Oaktree è subentrato all’inadempiente Zhang e ha affidato le chiavi dell’Inter a Beppe Marotta, il diktat è stato chiaro: prosperità e sostenibilità nel medio-lungo termine. Il primo bilancio ricaduto sotto la proprietà del fondo americano si è chiuso, in effetti, con il primo utile della storia nerazzurra: 35 milioni al 30 giugno 2025. Ma la scorsa stagione è stata eccezionale: senza la conquista di trofei, a fronte però del boom dei ricavi tra Champions e Mondiale per club. Cosa succederà quest’anno, ora che la squadra di Chivu è stata clamorosamente eliminata dal Bodo Glimt nei playoff? A ottobre Marotta aveva indicato la rotta per il 2025-26: “Abbiamo creato un modello che deve rispondere agli obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, come sono messi i conti dopo l'uscita dalla Champions

Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!»

Inter, l’uscita dalla Champions costa (letteralmente) cara: ricavi dimezzati rispetto all’anno scorsoL’eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro il Bodo Glimt è stata un disastro.

INTER-BODO 1-2 | INTER ELIMINATA DALLA CHAMPIONS #shorts

Una raccolta di contenuti su Inter come sono messi i conti dopo...

Temi più discussi: Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta; Champions: i 3 motivi per cui l'Inter è stata eliminata dal Bodo/Glimt; Inter Miami, male la prima per Messi e compagni: 3-0 contro il Los Angeles FC; Pasquale Bruno: L’Inter è più forte del Como ma il calcio è Paz, non i robot tutti uguali di oggi.

Messi, doppietta e rimonta: Inter Miami in vettaIl definitivo 4-2 è arrivato al 90° minuto, con una magistrale punizione del fuoriclasse argentino. Dopo la sconfitta subita la settimana precedente contro il Los Angeles FC, l'Inter Miami ha così ... it.blastingnews.com

Messi è a casa: rinnovo ufficiale con l'Inter Miami nel nuovo stadioÈ a casa. Con queste parole e un video emozionante pubblicato sui social, l’Inter Miami ha annunciato il rinnovo di Lionel Messi, che prolunga la sua avventura in MLS fino al dicembre 2028. Il ... tuttosport.com

Ma che gol ha fatto! L'ex attaccante dell'Inter ha infilato Courtois ed esultato come il Toro. Guarda il video nel primo commento - facebook.com facebook

TS - Nuova chance per "Pepo" Martinez, ma l' #Inter cerca portieri: il punto sul futuro dello spagnolo x.com