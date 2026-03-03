Stasera alle 21:00 l’Inter arriva a Como per affrontare il match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la squadra di Fabregas. Chivu, allenatore nerazzurro, sta preparando un turnover per questa partita, che rappresenta un’occasione importante prima del derby. La sfida si disputa in un contesto in cui entrambe le squadre puntano a ottenere un risultato favorevole.

L’ Inter questa sera, martedì 3 marzo alle ore 21:00, sbarcherà a Como dove sfiderà la squadra di Fabregas nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano alla partita con alle spalle una vittoria solida e convincente contro il Genoa in campionato per 2-0 che ha consolidato il primato in classifica in Serie A mantenendo il vantaggio di 10 punti sul Milan secondo, le cui due squadre si affronteranno domenica nel derby della Madonnina, il quale varrà un bel pezzo di Scudetto. Inoltre, i nerazzurri si presentano al Sinigaglia con a disposizione in attacco solamente Thuram e Pio Esposito, a causa del problema muscolare rimediato da Bonny contro i Grifoni e la prolungata assenza di Lautaro, il cui ritorno è previsto per la trasferta di Firenze il 22 marzo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, a Como con un occhio al derby: Chivu prepara il turnover

