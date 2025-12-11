Instagram modifica i tuoi post senza dirtelo tramite l’intelligenza artificiale | gli utenti sono in rivolta

Recentemente, Instagram ha introdotto modifiche ai post degli utenti utilizzando l'intelligenza artificiale, senza preavviso. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con molti utenti che si chiedono come queste novità influenzeranno l'esperienza sulla piattaforma e quali siano le vere motivazioni dietro tali interventi.

Meta ha deciso di trasformare gli utenti di Instagram in inconsapevoli pedine di una strategia SEO aggressiva. La scoperta, riportata da 404 Media, rivela che la piattaforma sta generando titoli sensazionalistici e descrizioni per i post degli utenti senza il loro consenso o conoscenza. Questi contenuti, presumibilmente creati tramite intelligenza artificiale, sono invisibili sulla piattaforma ma compaiono nei risultati di ricerca di Google, con l'obiettivo dichiarato di migliorare il posizionamento dei contenuti Instagram. Gli utenti scoprono la loro esistenza solo cercando i propri post su Google o utilizzando strumenti di analisi come il Rich Result Test di Google.

