InStabile Culture in Movimento a rischio chiusura

Il progetto InStabile Culture in Movimento, attivo dal 2020 nel quartiere Varlungo, rischia di chiudere. Gli organizzatori del presidio culturale hanno annunciato che la sua sopravvivenza è in bilico. Il progetto unisce circo contemporaneo, teatro, musica, formazione e attività sociali, ed era stato avviato come intervento di rigenerazione urbana. La decisione di proseguire o meno sarà comunicata prossimamente.

A rischio la sopravvivenza del progetto InStabile Culture in Movimento. A darne notizia sono gli organizzatori del presidio culturale del Varlungo, attivo dal 2020 e nato come progetto di rigenerazione urbana che unisce circo contemporaneo, teatro, musica, formazione e attività sociali. "A ottobre 2025 è stato eseguito lo smontaggio del bistrot, nel rispetto delle disposizioni normative che ne imponevano la rimozione. Tuttavia, lo scorso dicembre è arrivata una nuova comunicazione via PEC che ha rappresentato un duro colpo: il Comune ha infatti richiesto la rimozione della tensostruttura del circo, che era tuttavia stata regolarmente assentita nell'ottobre 2025, mettendo ulteriormente in difficoltà il progetto.