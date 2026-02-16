Messina Villa Sabin | Palo Instabile Provoca Chiusura e Solleva Dubbi sulla Manutenzione del Patrimonio Pubblico

A Villa Sabin a Messina, un palo instabile ha causato la chiusura della zona, sollevando dubbi sulla manutenzione degli spazi pubblici. La struttura, che si trova vicino alle aree giochi per bambini, mostra segni di cedimento e mette a rischio la sicurezza dei visitatori. I residenti della zona avevano già segnalato crepe e movimenti sospetti prima della chiusura. La situazione ha acceso le preoccupazioni sulla cura del patrimonio pubblico e sulla frequenza delle verifiche di sicurezza.

Villa Sabin a Messina Chiusa per Sicurezza: Allarme su un Palo Instabile e la Fragilità del Patrimonio Pubblico. Villa Sabin, uno dei parchi più amati di Messina, è stata chiusa al pubblico nel pomeriggio del 15 febbraio 2026 a causa del pericolo rappresentato da un palo strutturalmente compromesso. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato per mettere in sicurezza l'area, mentre l'Amministrazione Comunale ha assicurato controlli approfonditi prima di riaprire il parco ai visitatori. L'episodio solleva interrogativi sulla manutenzione del patrimonio pubblico e sulla necessità di investimenti mirati.