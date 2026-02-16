Un’altra chiusura lungo il corso In centro non c’è movimento

Macerata, 12 febbraio 2026 – Svendita totale per il negozio di scarpe e abbigliamento «Primadonna» in corso Matteotti. Una decisione che porterà a un cambio di rotta, abbandonando il marchio attuale. A spiegarlo è la titolare Stella Claudia Monachesi: «L'intenzione è avviare un nuovo progetto a Macerata, lasciando il marchio «Primadonna» per proporre una linea diversa con un nome diverso. Stiamo svuotando il locale per accogliere, più avanti, altri prodotti e brand. Nonostante questo cambio, rimarremo nello spazio in corso Matteotti: il negozio andrà incontro a completa ristrutturazione e accoglierà nuovamente i clienti a primavera».