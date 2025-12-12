Folle fuga in auto lanciano un piccone contro la gazzella dei Carabinieri che si ribalta | feriti due militari

Una rocambolesca fuga si è verificata a Casteggio, nel Pavia, dove due militari dei Carabinieri sono rimasti feriti durante un tentativo di blocco. I sospetti, alla guida di un’auto, hanno tentato ripetutamente di colpire la gazzella, finendo per ribaltarsi in un episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Casteggio (Pavia), 12 dicembre 2025 - Una folle fuga tentando più volte di colpire l'auto dei carabinieri. Alla fine hanno scagliato un piccone contro una gazzella che si è ribaltata e due militari sono rimasti feriti. Due chilometri di inseguimento. È accaduto a Felizzano, nell'Alessandrino, al termine di un inseguimento iniziato nell'Oltrepò Pavese. Soccorsi e trasportati all'ospedale di Alessandria, i due militari dell'Arma dell'equipaggio non sono in gravi condizioni. Arrestati dai colleghi due uomini che, dopo aver abbandonato l'auto, hanno tentato la fuga a piedi.

