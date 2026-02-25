Comunicato Stampa | Reply al MWC26 con la prima applicazione robotica Cloud-Native attivata sull‘Edge Continuum federato

La soluzione sviluppata da Reply rappresenta la prima applicazione Cloud-Native reale istanziata sull'infrastruttura Edge federata a livello europeo, segnando un passo significativo verso l'abilitazione di nuovi modelli di business per ecosistemi industriali e utenti finali, rafforzando il posizionamento di Reply come partner strategico nell'innovazione per lo sviluppo di un'infrastruttura Edge europea sovrana. La partecipazione di Reply al MWC 2026 conferma l'impegno del Gruppo nell'ambito dell'IPCEI-CIS, nello sviluppo di Ulteriori informazioni sul primo Edge Continuum federato paneuropeo sono disponibili di seguito: Barcelona, 23 February 2026 – Al Mobile World Congress 2026, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica Tim e Vodafone presentano un importante traguardo per l'infrastruttura digitale europea: la prima dimostrazione dal vivo dell'European Edge Continuum, un sistema federato che riunisce i cinque maggiori operatori europei Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM, e Vodafone hanno federato con successo i propri ambienti Edge, consentendo l'implementazione delle applicazioni in tutta la loro area di copertura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

