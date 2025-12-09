FiberCop e Microsoft Italia per l’Edge Cloud nazionale

FiberCop e Microsoft Italia hanno siglato un accordo strategico per la creazione di un sistema di edge cloud nazionale. L'iniziativa mira a potenziare le infrastrutture digitali in Italia, favorendo l'innovazione e la connettività sul territorio. L'intesa rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di soluzioni cloud avanzate e resilienti, rafforzando la posizione del Paese nel panorama digitale globale.

(Adnkronos) – FiberCop e Microsoft Italia hanno formalizzato un'intesa strategica finalizzata allo sviluppo di un sistema di edge cloud nazionale. L'iniziativa mira a portare la potenza del cloud e dell'Intelligenza Artificiale (AI) in modo capillare sul territorio, integrando l'ampia infrastruttura di rete ed edge di FiberCop (circa 27 milioni di km di fibra ottica posata . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

