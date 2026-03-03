Infortunio Cristiano Ronaldo | lesione tendinea al ginocchio per il fuoriclasse portoghese Le condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, ha subito un infortunio al ginocchio, risultando una lesione tendinea. L’incidente si è verificato durante una partita, e il giocatore dovrà restare fuori dal campo per un periodo ancora da definire. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, e le equipe mediche stanno valutando i tempi di recupero necessari.

Cristiano Ronaldo ha subito un brutto infortunio e la reazione di Giorgina ti stupirà Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026; Cristiano Ronaldo infortunato: Mondiali 2026 a rischio? Le sue condizioni; Al-Nassr, si ferma Cristiano Ronaldo: lesione al tendine del ginocchioL'esito degli esami svolti da Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio riportato nel corso di AlFayha contro Al-Nassr: le ultime Rischia di saltare i Mondiali 2026, brutto infortunio per il calciatoreCristiano Ronaldo si è infortunato nell'ultima partita con l'Al-Nassr: il campione portoghese rischia di non giocare ai Mondiali 2026 Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall'ultima partita con l'Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghese potrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo Cristiano #Ronaldo e il messaggio emozionante a Lindsey Vonn dopo l'infortunio: ecco cosa ha detto