Infortuni Milan Gabbia verso il no per il derby Notizie più positive per Bartesaghi

Per il derby tra Milan e Inter, i giocatori rossoneri Gabbia e Bartesaghi si sono infortunati. Gabbia sta valutando il suo recupero e sembra probabile che non sia disponibile per la partita, mentre le notizie su Bartesaghi sono più positive e potrebbe esserci. Il team sta monitorando attentamente le condizioni di entrambi prima di definire le scelte per la sfida.

Come riportato dal sito Pazzidifanta nell'allenamento odierno del Milan non era presente il difensore Matteo Gabbia che non ha giocato contro il Parma e contro la Cremonese. Il difensore non avrebbe ancora smaltito del tutto il problema alla coscia destra e difficilmente dovrebbe recuperare per il derby di domenica sera contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché .” >>> Se non dovesse recuperare in tempo al suo posto dovrebbe giocare ancora De Winter con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. Gli esami strumentali effettuati da Davide Bartesaghi hanno escluso lesioni dopo il problema al flessore avuto a pochi minuti dalla fine di Cremonese-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

