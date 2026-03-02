Gli aggiornamenti sugli infortuni al Milan riguardano le condizioni di Bartesaghi e Giménez, con il primo che è stato rassicurato e il secondo che si sta avvicinando al recupero. Nei prossimi giorni si monitorerà la loro partecipazione in vista del derby della Madonnina contro l’Inter. La squadra si prepara quindi alla sfida con gli atleti ancora in fase di recupero.

Il focus sui prossimi giorni è sulle condizioni di Bartesaghi e Giménez in vista del derby della Madonnina contro l’Inter. Il Milan arriva all’appuntamento di San Siro con segnali positivi che rischiano di snellire i timori di assenze pesanti in un periodo decisivo della stagione. Davide Bartesaghi è stato tra i protagonisti dell’ultima trasferta contro la Cremonese, dove ha conquistato un angolo decisivo prima di accusare un fastidio muscolare. Questa mattina sono stati eseguiti esami strumentali per valutare l’entità del problema. I test hanno escluso lesioni al muscolo flessore della coscia destra e hanno evidenziato un semplice risentimento muscolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aggiornamenti infortuni Milan: Bartesaghi rassicura, Gimenez verso il recupero

Verso il derby Milan-Inter: come stanno Gimenez e Bartesaghi? Le ultime sugli infortuni | PMEcco le ultime novità da Pianeta Milan sugli infortuni in vista del derby Milan-Inter.

Infortuni Milan: ecco le sensazioni su Leao e Gimenez. Modric verso il riposo col Sassuolo?Come scrive 'Tuttosport' difficilmente Leao ci sarà per Milan-Sassuolo di questa domenica: nessuna lesione per il portoghese, ma ciclo di cure per...

Una raccolta di contenuti su Aggiornamenti infortuni.

Temi più discussi: Infortunio Bartesaghi in Cremonese-Milan, cosa si è fatto? Esami in vista del Derby e tempi di recupero; Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro; Il Milan perde i pezzi in vista del derby! Bartesaghi OUT con la Cremonese: le prime sensazioni; Milan, infortunio per Bartesaghi contro la Cremonese: cosa è successo.

Milan, nessuna lesione ma per Bartesaghi c'è risentimento: derby a rischioArrivano aggiornamenti da casa Milan. Davide Bartesaghi, uscito dolorante dalla partita con la Cremonese, in cui pure è risultato decisivo,. tuttomercatoweb.com

Bartesaghi, Fullkrug, Gabbia e Gimenez: le ultime dall’allenamento del MilanInfortunati Milan - Settimana molto importante per il Milan allenato da Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria per ... fantamaster.it

INFORTUNIO BARTESAGHI Gli aggiornamenti sulle condizioni - facebook.com facebook

#Conte: “Non dimentichiamoci che manca #Neres dal 1921. Noi stiamo sopperendo a tantissimi infortuni passati sotto traccia. #Alisson non dimentichiamoci che non aveva fatto 1 partita da titolare allo Sporting, poi viene da noi e gioca titolare: una domanda c x.com