Internews24.com - Infortunio Gabbia, il Milan monitora le condizioni del difensore. I tempi di recupero

Inter News 24 Infortunio Gabbia, il Milan monitora le condizioni del difensore dopo il problema al ginocchio sinistro. Il Milan deve fare i conti con un nuovo problema fisico in vista della Supercoppa Italiana. Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 e prodotto del settore giovanile rossonero, ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro nel corso della gara di campionato disputata contro il Sassuolo. Il club ha comunicato l’esito degli accertamenti clinico-strumentali svolti nella giornata successiva al match, chiarendo subito un aspetto fondamentale: non sono emerse lesioni a carico dei legamenti o del menisco. Internews24.com

