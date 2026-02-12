Atalanta operato De Ketelaere | ecco i possibili tempi di recupero

L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro che è andato bene. L’operazione, secondo i medici, è riuscita senza problemi, ma il suo recupero potrebbe durare fino a maggio. Per ora, l’olandese rischia di restare ai box per diversi mesi, lasciando l’allenatore e i tifosi in attesa di novità sul suo ritorno in campo.

"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L'intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo", questo il comunicato dell'Atalanta circa le condizioni di Charles De Ketelaere. Il belga, alle prese con una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro, è stato operato e inizierà presto l'iter abilitativo.

