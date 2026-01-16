Inflazione dicembre 2025 | +1,2% su base annua carrello della spesa e energetici volano

A dicembre 2025, l’inflazione si attesta all’1,2% rispetto all’anno precedente, segnando un rallentamento. Tuttavia, i prezzi dei beni energetici e del carrello della spesa continuano a registrare aumenti, influenzando il costo della vita quotidiana. Questi dati riflettono le dinamiche economiche in corso e sono importanti per capire l’andamento dei prezzi nel contesto attuale.

A dicembre l’inflazione rallenta all’1,2% su base annua, ma il carrello della spesa e i beni energetici continuano a salire. Roma, 16 gennaio 2026 – L’Istat conferma le stime preliminari: a dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2% su novembre e dell’ 1,2% su dicembre 2024, in lieve accelerazione rispetto all’ 1,1% del mese precedente. La media annuale del 2025 registra una crescita dell’ 1,5%, in accelerazione rispetto all’ 1% del 2024. Secondo l’Istat, “l’eredità in termini di inflazione che il 2025 lascia al 2026 è nulla”, il che significa che se non si verificassero variazioni dei prezzi nei primi mesi del 2026, l’inflazione rimarrebbe zero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Inflazione dicembre 2025: +1,2% su base annua, carrello della spesa e energetici volano Leggi anche: Istat, a ottobre 2025 l'inflazione cala all'1,2% su base annua grazie al rallentamento dei prezzi energetici, da +13,9% a -0,5%, e trasporti, da +2,4% a +2% Leggi anche: Inflazione dicembre 2025: prezzi in lieve aumento, +1,2% su base annua Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inflazione Italia (preliminare), +1,2% a dicembre 2025; A dicembre l’inflazione in Italia torna a correre: +1,2% su base annua; Inflazione, a dicembre in Italia torna ad aumentare: +1,2% su base annua, ai livelli di ottobre; Inflazione, a dicembre lieve risalita, nel 2025 prezzi in aumento dell’1,5%, spinta da alimentari e servizi. Inflazione accelera, +1,5% nel 2025 - La lieve accelerazione dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, degli Alimentari non lavorati e dei Servizi Vari (da +2,0% a +2,2%) ... adnkronos.com

Inflazione, l’Istat: a dicembre sale all’1,2%, nel 2025 all’1,5% - (askanews) – Nel mese di dicembre 2025 l’inflazione mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell’1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente), confermando la stima preli ... askanews.it

Istat, l'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025 - A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell'1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). ansa.it

L'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025. Il carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 Confermate le stime preliminari. A dicembre tasso all'1,2%. Il costo dell'nergia oltre il 34%. Aumenti molto superiori al tasso di inflazione generale. #ANSA x.com

