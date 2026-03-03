Inferno – Nel cuore della selva di Davide Pandolfo in scena al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti è in scena “Inferno – Nel cuore della selva”, uno spettacolo che vede protagonista un giovane Dante che si risveglia in una foresta oscura e sconosciuta. La rappresentazione segue il suo percorso attraverso ambienti suggestivi e inquietanti, mentre attraversa le tappe del suo viaggio immaginato e letterario. La messa in scena si concentra sulla figura del poeta e sul suo cammino nel mondo fantastico e reale.

Un giovane Dante, nel fiore degli anni, si risveglia in una foresta buia e misteriosa. La sua curiosità lo spinge a intraprendere il viaggio più straordinario e famoso della letteratura."Inferno – Nel cuore della selva", in scena al Teatro di Documenti dal 5 al 7 marzo, attinge a pieno titolo a.