Brignone verso Lillehammer tra finali già conquistate e pass ancora in bilico | cosa serve per il tris

Federica Brignone si prepara a tornare in gara a Lillehammer, dove punta a conquistare il suo terzo titolo di fila alle Finali di Coppa del Mondo. La stagione le ha già regalato due vittorie d’oro olimpiche, ma ora deve dimostrare di poter mantenere la sua posizione tra le migliori. Per ottenere il successo, dovrà affrontare le ultime gare con determinazione e strategia, senza lasciare nulla al caso. La competizione si fa sempre più intensa.

Dopo la doppietta d’oro olimpica, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo con un obiettivo preciso: chiudere il cerchio alle Finali di Lillehammer. Tra qualificazioni già garantite e punti da conquistare in discesa, ecco cosa serve per completare il tris. Chiuse le Olimpiadi di casa, il pensiero di Federica Brignone vola già alla Norvegia. Le Finali di Coppa del Mondo di Lillehammer, in calendario dal 21 al 25 marzo, sono il prossimo traguardo della valdostana, che si avvicina all’atto conclusivo del circuito con posizioni molto diverse nelle tre specialità: due già blindate, una tutta da costruire. 🔗 Leggi su Sportface.it

Perché Federica Brignone è già qualificata di diritto a due finali di Coppa del Mondo: resta una disciplina in bilicoFederica Brignone si è già assicurata la qualificazione automatica a due finali di Coppa del Mondo grazie alle sue vittorie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone riparte da Soldeu: obiettivo Finali di Lillehammer dopo l’impresa olimpicaFederica Brignone torna in gara a Soldeu dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a causa di un infortunio che l’ha fermata per mesi.

