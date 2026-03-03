Indian Wells i sorteggi di tutti gli italiani | sfortunati Musetti e Berrettini

A pochi giorni dall’inizio di Indian Wells, i sorteggi hanno assegnato agli italiani Musetti e Berrettini incontri difficili, mentre altri portano buone notizie. Musetti affronterà un avversario di alta classifica nel primo turno, e anche Berrettini ha ricevuto un avvio complicato. Il torneo, primo 1000 della stagione, vedrà gli italiani impegnati in sfide importanti fin dai primi turni.

Gli italiani sono pronti a farsi valere a Indian Wells: cosa è successo ai sorteggi e perché a Musetti e Berettini non è andata così bene Indian Wells è ormai alle porte e si tratta del primo grande 1000 della stagione, in cui i tennisti italiani cercheranno subito di fare molto bene. Ovviamente la maggior parte delle speranze sono riposte su Jannik Sinner, che proverà a prevalere su Alcaraz e gli altri pretendenti alla vittoria. Per quanto riguarda l’altoatesino, vi abbiamo già dato un quadro piuttosto dettagliato, ma attenzione anche agli altri Azzurri. Lorenzo Musetti tornerà dopo l’infortunio muscolare agli Australian Open e ha subito intenzione di tornare a vincere. 🔗 Leggi su Sportface.it

ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e dateI sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo.

ATP Indian Wells 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. A chi è andata meglio o peggioIl sorteggio effettuato nelle scorse ore ha stabilito il percorso dell’edizione 2026 del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells.

ATP Indian Wells 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Duckworth o un qualificato, possibile semifinale con MusettiSorteggiato il tabellone di Indian Wells. Sinner esordirà con uno tra Duckworth e un qualificato.Jannik ha l’occasione per ridurre la distanza in classifica da Alcaraz, che al momento è di 3150 punti. fanpage.it

Indian Wells, analisi del tabellone maschile: Sinner può ribeccare Mensik, Berrettini sfortunatoTanti italiani impegnati nel torneo maschile. Per Sinner la situazione diventa complicata dopo il terzo turno, Berrettini sfortunato. Nella notte sono stati pubblicati i sorteggi del Masters 1000 di I ... tennisitaliano.it

