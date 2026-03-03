Nelle ultime ore è stato annunciato il sorteggio del tabellone per l’edizione 2026 del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Sono stati definiti i percorsi dei giocatori italiani, con alcuni che affronteranno avversari di alto livello già dai primi turni. La distribuzione delle teste di serie e le sfide di qualificazione sono state rese note, delineando il quadro delle sfide in programma.

Il sorteggio effettuato nelle scorse ore ha stabilito il percorso dell’edizione 2026 del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. La folta pattuglia di giocatori italiani presenti al prestigioso evento conosce le difficoltà da affrontare e proverà a superarle nel tentativo di percorrere più strada possibile. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l’infortunio che l’ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open, usufruisce del bye al primo turno ed entra in gioco contro il vincente della sfida tra l’ungherese Marton Fucsovics e un qualificato. Il percorso del toscano propone Fils come potenziale terzo turno, Auger-Aliassime negli ottavi e Zverev potenziale avversario dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026: il sorteggio di tutti gli italiani. A chi è andata meglio o peggio

