Indagini a tappeto su Cinturrino | i pm ascoltano i pusher arrestati

Milano, 3 marzo 2026 – Gli interrogatori di diversi testimoni sono attualmente al centro del lavoro che la Procura di Milano sta portando avanti in questi giorni per le indagini sul caso di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri ed ora in carcere per omicidio volontario. Gli inquirenti sta sentendo come testimoni alcune persone - in particolare questa mattina un detenuto - nel filone che si concentra sulle operazioni di dubbia regolarità messe in atto dall'assistente capo. Quest'ultimo secondo dei verbali agli atti dell'inchiesta, avrebbe chiesto soldi e droga a pusher e tossici in cambio di protezione nella piazza di spaccio.