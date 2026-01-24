Incursione notturna in ospedale | rubata la cassaforte del Cup

Nella notte, ignoti hanno forzato e portato via la cassaforte a muro del Centro unico di prenotazione dell'ospedale di Copertino. L'evento si è verificato senza che vi fossero testimoni, provocando probabilmente un'interruzione nelle operazioni di prenotazione. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e valutare eventuali danni o rischi connessi a questo gesto.

L’allarme è stato dato dal personale dell’istituto di vigilanza che opera nel presidio. La porta d’ingresso dell’ufficio è stata trovata forzata, indagano i carabinieri COPERTINO – La cassaforte a muro del Centro unico di prenotazione dell’ospedale di Copertino è stata scardinata e sottratta in piena notte da almeno da ignoti. L’allarme ai carabinieri della locale tenenza è stato dato intorno alle 3.30 dal personale dell’istituto di vigilanza del presidio quando sono stati uditi alcuni rumori provenienti dai locali dove ha sede il Cup. Nel successivo sopralluogo è stata accertata la forzatura di una porta d’ingresso.🔗 Leggi su Lecceprima.it Cassaforte svaligiata, colpo milionario: rubata collezione di orologi di lussoNel 2023, a Misano, un furto ha portato via oltre un milione di euro tra contanti e 25 orologi di lusso, iniziato con un incendio doloso. Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedaleUn inseguimento tra auto rubate si è concluso con il ribaltamento di una vettura della polizia, coinvolgendo due agenti trasportati in ospedale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Incursione notturna in ospedale: rubata la cassaforte del CupL’allarme è stato dato dal personale dell’istituto di vigilanza che opera nel presidio. La porta d’ingresso dell’ufficio è stata trovata forzata, indagano i carabinieri ... lecceprima.it Nuova incursione notturna della "maschera" ribelle che trasforma i parcheggi a pagamento in soste gratuite. Dopo via Buccarelli e via Acri, il blitz ha colpito una delle arterie principali della città - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.