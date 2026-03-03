Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato dal Flamengo | cosa c'è dietro l'epilogo a sorpresa

Filipe Luis è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Flamengo dopo aver guidato la squadra a una vittoria per 8-0. La decisione è stata annunciata poco dopo la partita, lasciando stupefatti molti osservatori. La scelta avviene in un momento di inizio stagione, senza che siano stati comunicati dettagli sui motivi che hanno portato al suo esonero.

Filipe Luis esonerato dal Flamengo dopo aver vinto una partita 8-0. Un epilogo inaspettato, ma solo per le tempistiche: l'ex terzino paga l'inizio di stagione.