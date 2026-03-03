Il Flamengo ha comunicato ufficialmente l’esonero di Filipe Luis, che viene sollevato dal suo incarico subito dopo le due finali perse, inclusa la Supercoppa del Brasile. La decisione è stata annunciata dal club senza ulteriori dettagli ufficiali. Filipe Luis, che ha ricoperto il ruolo di allenatore, non prosegue la sua avventura con la squadra.

?????? Filipe Luis has been informed by Flamengo about club decision to sack him with immediate effect.This happens after losing the Supercopa do Brasil final and CONMEBOL Recopa final..but also after winning 8-0 against Madureira in the Carioca Semi-final last night. pic.twitter.comrJqh8DU904 La gestione tecnica di Filipe Luis alla guida del Flamengo si è conclusa bruscamente, in seguito a una serie di risultati sfavorevoli che hanno pesato sulle decisioni societarie. La squadra brasiliana ha optato per un’esclusione immediata del tecnico, segnando un cambiamento deciso nel progetto sportivo. La scelta deriva da una situazione che, nonostante alcuni risultati positivi come una convincente vittoria in semifinale, ha subito un impulso negativo a causa di due sconfitte nelle finali più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Flamengo, ufficiale: Filipe Luis esonerato dopo le due finali perse

Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasilianoMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri.

Aggiornamenti e notizie su Filipe Luis

Temi più discussi: Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato dal Flamengo: cosa c’è dietro l’epilogo a sorpresa; Caos Flamengo: Filipe Luís trionfa 8-0 e porta il club in finale, poi l’esonero a sorpresa; Filipe Luís caught by surprise as Flamengo confirm exit after press conference; Filipe Luís analisa momento do Flamengo: ‘Confiança só volta com vitórias’.

Filipe Luis vince 8-0 e viene esonerato dal Flamengo: cosa c’è dietro l’epilogo a sorpresaFilipe Luis esonerato dal Flamengo dopo aver vinto una partita 8-0. Un epilogo inaspettato, ma solo per le tempistiche: l’ex terzino paga l’inizio di stagione. fanpage.it

Il Flamengo vince 8-0 con il Madureira ma subito dopo esonera l'allenatore Filipe LuisNon è bastato all'ex giocatore dell'Atletico e del Real Madrid Filipe Luis il largo successo con doppietta di Paquetà e la qualificazione per la finale del campionato Carioca, il Flamengo l'ha esonera ... sport.virgilio.it

Il Flamengo ha annunciato l'esonero di Filipe Luis #calciomercato #3marzo x.com