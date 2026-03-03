Inclusione dialogo e sperimentazione | dal dire al fare il Disa mette in rete università e organizzazioni

Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna ha presentato l’Osservatorio Deia dedicato a Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility durante l’evento “Dei xChange – Protagonisti dell’inclusione: studenti e imprese di qualche giorno fa”. L’iniziativa ha coinvolto università e organizzazioni, con l’obiettivo di passare dal parlare all’agire sul tema dell’inclusione. L’appuntamento ha segnato l’avvio di una rete tra diversi attori impegnati in questo settore.