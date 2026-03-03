Inclusione dialogo e sperimentazione | dal dire al fare il Disa mette in rete università e organizzazioni
Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna ha presentato l’Osservatorio Deia dedicato a Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility durante l’evento “Dei xChange – Protagonisti dell’inclusione: studenti e imprese di qualche giorno fa”. L’iniziativa ha coinvolto università e organizzazioni, con l’obiettivo di passare dal parlare all’agire sul tema dell’inclusione. L’appuntamento ha segnato l’avvio di una rete tra diversi attori impegnati in questo settore.
Con l’evento “Dei xChange – Protagonisti dell’inclusione: studenti e imprese di qualche giorno fa” il Dipartimento di Scienze Aziendali (Disa) dell’Università di Bologna ha presentato ufficialmente l’Osservatorio Deia dedicato a Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, inaugurando un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Intelligenza artificiale in classe: riparte “imparIAmo”, il progetto che mette docenti e studenti al centro della sperimentazioneAl via la seconda edizione della ricerca-azione di Impara Digitale e Università dell’Insubria.
Leggi anche: Pensioni e aumento salari: Quale la soluzione perché si passi dal ‘dire al fare’?
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inclusione dialogo e sperimentazione...
Temi più discussi: Magazine Unimore; La riforma della disabilità entra nel vivo ad Asti attraverso integrazione e inclusione; Cresce il catalogo EduboxPc, online 28 nuove proposte per le scuole; Il 26 e 27 febbraio l’ITET Girolamo Caruso di Alcamo apre le porte a un modello integrato tra scuola, ITS, università e sistema produttivo.
Quando l’inclusione diventa un parametro di qualità: il framework EQUITRIAL sviluppato da Unimore su Nature MedicineJohanna Maria Catharina Blom Pubblicato su Nature Medicine l’articolo Embedding equity in clinical research governance , che affronta uno dei nodi più rilevanti e discussi della sperimentazione cli ... sassuolo2000.it
Scuola italiana, è l’anno del dialogo e della collaborazioneScuola italiana 2026: AI in aula, nuove Indicazioni Nazionali e riforma maturità. Le sfide educative tra innovazione e tradizione. agendadigitale.eu
A Luvinate piantati 250 ribes neri per un progetto tra scienza e inclusione. - facebook.com facebook