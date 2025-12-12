Intelligenza artificiale in classe | riparte imparIAmo il progetto che mette docenti e studenti al centro della sperimentazione

Riparte la seconda edizione di “imparIAmo”, il progetto che coinvolge docenti e studenti nella sperimentazione dell'intelligenza artificiale in ambito educativo. Promossa da Impara Digitale e Università dell’Insubria, questa iniziativa mira a favorire un confronto diretto con l’IA attraverso metodologie di ricerca-azione, stimolando un approccio pratico e partecipativo nel contesto scolastico.

Al via la seconda edizione della ricerca-azione di Impara Digitale e Università dell’Insubria. Maragliano: “Bisogna confrontarsi con l’IA giocandoci”. Bardi: “Opportunità straordinaria per cambiare la scuola”. Candidature entro il 15 gennaio 2026. L’intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle aule scolastiche, spesso dalla porta di servizio: studenti che la usano per i compiti, docenti che si . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'intelligenza Artificiale a scuola: Linee guida

