Pensioni e aumento salari | Quale la soluzione perché si passi dal ‘dire al fare’?

In un contesto di crescente attenzione alle pensioni e agli aumenti salariali, emerge la necessità di passare dalle parole ai fatti. Questo articolo propone un’analisi delle proposte del Dott. Claudio Maria Perfetto, evidenziando le criticità tra le promesse del Governo e le reali azioni concrete. Una riflessione essenziale per comprendere quali strategie possano favorire un reale miglioramento delle condizioni dei cittadini, superando il semplice discorso politico.

Riportiamo quest’oggi un interessante commento del Dott. Claudio Maria Perfetto ove sembrano esserci delle chiare indicazioni nei confronti del Governo e del suo assiduo parlare e poco mantenere nei confronti degli elettori. I l Dott. Perfetto ideatore di una nuova disciplina STEM, L’economia informatica, sta provando a farla conoscere anche al Governo stesso al fine di far capire come sia possibile lavorare con cognizione di causa per arrivar poi a dei risultati reali che non restino solo parole. Un commento che suona in parte come monito, in parte come lettera aperta ai vari partiti, vi lasciamo alle sue parole.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Lavoratrici e lavoratori in piazza con la Cgil: "No al riarmo, sì all'aumento di salari e pensioni"Lavoratrici e lavoratori di Parma e provincia sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil.

Leggi anche: Modi di dire: Perché si dice “Fare il pesce in barile”?

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Rapporto Inps: i salari non recuperano l’inflazione. Landini: Serve una contrattazione annuale; Pensioni Polizia di Stato e FF. AA.: cosa cambia dal 2026; Fondi pensione e TFR: una trappola contro i lavoratori, un regalo a banche e assicurazioni; Scala mobile in Italia: come proteggeva salari e pensioni dall’inflazione.

Pensioni febbraio, aumenti e arretrati. Soldi in più per moltissimi italiani. Cosa cambia e le cifre esatte - L’attenzione rimane alta anche per gli altri beneficiari come i titolari di assegno sociale e pensioni di invalidità civile, che potranno beneficiare della maggiorazione aggiuntiva di 20 euro, un ... affaritaliani.it

Aumento pensioni minime e rivalutazione assegni, quanto si guadagna davvero - Tra perequazione e addizionali l’aumento delle pensioni minime nel 2026 si riduce: a quanto ammonta il recupero del potere d’acquisto ... quifinanza.it

PENSIONI AUMENTO FISSO al MILIONE di 260€ CONFERMATO INVALIDI MINIME SOCIALI ASSEGNI 2026

Aumento pensioni 2026: l'importo dell'assegno si alza, ma non per tutti. Ecco a chi spetta. - facebook.com facebook

Pensioni di invalidità in aumento dopo il Reddito di Cittadinanza • Dopo la fine del Reddito di Cittadinanza sono aumentate le pensioni di invalidità civile, soprattutto al Sud. Ecco i dati CGIA che lo rilevano e spiegano perché. x.com