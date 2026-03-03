incidente tram a milano indennizzo di 5 mila euro da atm per ognuno dei 54 feriti ma potrebbe aumentare

Un incidente di tram si è verificato a Milano, causando il ferimento di 54 persone. Atm ha deciso di assegnare un indennizzo di 5 mila euro a ciascun ferito, con la possibilità di un aumento. La decisione riguarda tutti i coinvolti nell’incidente e si riferisce all’indennizzo iniziale stabilito dall’azienda. Le autorità stanno valutando eventuali ulteriori provvedimenti.

Per l’incidente del tram a Milano, Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, ha deciso di destinare, inizialmente, un indennizzo pari a 5 mila euro a ognuno dei 54 feriti nel sinistro. La cifra potrebbe aumentare in base alla gravità delle condizioni di salute. Allo stato attuale, non si sa ancora con certezza cosa abbia provocato il deragliamento del mezzo. Il conducente, fin dal principio, ha riferito di aver accusato un malore. L'indennizzo di Atm per i feriti nell'incidente del tram a Milano Chi sono le due vittime dell'incidente del tram a Milano Il conducente del tram indagato anche per disastro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

