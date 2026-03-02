Tram deragliato Atm versa 5mila euro a tutte persone coinvolte nell’incidente | è il primo indennizzo

A pochi giorni dal deragliamento del tram 9 a Milano, che ha provocato due morti e 54 feriti, Atm ha deciso di versare 5.000 euro a ciascuna delle persone coinvolte nell’incidente. La decisione è stata annunciata dall’azienda, che ha avviato i primi indennizzi per le vittime e i feriti. La somma viene distribuita come primo supporto alle persone colpite dall’evento.

A pochi giorni dalla tragedia del tram 9 deragliato in viala Vittorio Veneto a Milano, con 2 morti e 54 feriti ecco che Atm, annuncia i primi indennizzi alle persone coinvolte nell'incidente. Si tratta di un primo versamento cui ne potranno seguire altri a seconda della quantificazione dei danni effettivamente riportati. Mentre le indagini su quanto accaduto venerdì scorso entrano nel vivo, l'azienda dei trasporti verserà dunque in un primo momento una cifra di 5mila euro a persona, a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente, passeggeri e passanti. La cifra sarà poi adeguata a seconda delle differenti situazioni. Tram deragliato, la polizia locale nella sede Atm sequestra comunicazioni e documentazione.