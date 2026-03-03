Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta

Martedì pomeriggio in piazzale Lagosta, nella zona Isola, si è verificato un incidente tra un'auto e un tram Atm. La collisione si è verificata lungo la strada, coinvolgendo i due mezzi e causando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Nel sinistro, avvenuto nel pomeriggio di martedì, non ci sono stati feriti. La linea 7, al termine degli accertamenti, ha ripreso a circolare regolarmente Un incidente stradale tra un'auto e un tram Atm è avvenuto in piazzale Lagosta (zona Isola), martedì pomeriggio. Lo scontro ha coinvolto un mezzo del servizio di trasporto pubblico, a pochi giorni dal deragliamento in via Vittorio Veneto che ha causato due vittime e decine di feriti. Nel sinistro è rimasto coinvolto un tram della linea 7, poco prima delle 17. Come ricostruito da MilanoToday, lo scontro è avvenuto alle 16.50 e non ha causato feriti. Stando a quanto al momento emerso,... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, incidente tra auto e tram 7 in piazzale LagostaMilano, 3 marzo 2026 – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze oggi a Milano, all’altezza di piazzale Lagosta nel punto in cui l’area si...

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato

