Incidente in A4 tra Milano e Cormano 3 km di coda fino alla tangenziale Est
Lunedì 12 gennaio si registrano circa tre chilometri di coda sulla A4 tra Milano Certosa e Cormano, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 7. Nel sinistro, coinvolto un mezzo pesante, si sono formate congestioni fino alla tangenziale Est. Si consiglia di valutare percorsi alternativi o di pianificare eventuali soste in attesa di ulteriori aggiornamenti sul traffico.
Traffico e code di tre chilometri lungo l’autostrada A4 lunedì 12 gennaio per un incidente. Nel sinistro stradale, avvenuto poco dopo le 7 all'altezza di Milano Certosa nel tratto compreso in direzione di Cormano, è rimasto coinvolto un mezzo pesante.Incidente e code di 3 km in A4L'Agenzia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Incidente in A4 tra un camion e tre auto: 7 feriti e 9 km di coda
Leggi anche: Incidente all’alba sulla A4: 11 chilometri di coda tra Dalmine e il bivio con la Tangenziale esterna
Incidente in A4 tra Milano e Cormano, 3 km di coda fino alla tangenziale Est.
Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave 29enne e traffico - È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e ... milanotoday.it
Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e una giovane ferita gravissima. La strage provocata da un anziano contromano - Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero: quattro persone sono morte e una quinta, una donna, è stata trasportata in elicottero ... ilgiorno.it
Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma - Soccorsi un uomo e una donna che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Carlo ... milanotoday.it
Ritardi fino a 30 minuti per i treni tra Milano e Varese dopo un incidente. - facebook.com facebook
Autostrada A7 Milano-Genova Code per incidente tra Isola Del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano agg. ore 07:34 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.