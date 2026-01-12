Incidente in A4 tra Milano e Cormano 3 km di coda fino alla tangenziale Est

Lunedì 12 gennaio si registrano circa tre chilometri di coda sulla A4 tra Milano Certosa e Cormano, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 7. Nel sinistro, coinvolto un mezzo pesante, si sono formate congestioni fino alla tangenziale Est. Si consiglia di valutare percorsi alternativi o di pianificare eventuali soste in attesa di ulteriori aggiornamenti sul traffico.

Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e una giovane ferita gravissima. La strage provocata da un anziano contromano - Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero: quattro persone sono morte e una quinta, una donna, è stata trasportata in elicottero ... ilgiorno.it

Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma - Soccorsi un uomo e una donna che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Carlo ... milanotoday.it

Ritardi fino a 30 minuti per i treni tra Milano e Varese dopo un incidente. - facebook.com facebook

Autostrada A7 Milano-Genova Code per incidente tra Isola Del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano agg. ore 07:34 x.com

