Incidente fra due auto sulla strada provinciale di Racalmuto | 6 feriti in ospedale

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 13, in contrada Garamoli, a Racalmuto. Sei persone sono rimaste ferite e sono state portate negli ospedali di Agrigento e Canicattì. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire cosa sia successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità locali, che si stanno occupando di gestire la situazione.

Cinque, forse sei, i feriti - già trasferiti negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e Barone Lombardo di Canicattì -dopo un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 13, in contrada Garamoli, a Racalmuto. A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei.

